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فيرستابن أولا

2026.10.10 | 02:39 pm
فاز الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، بسباق السرعة «سبرينت» في جائزة سنغافورة الكبرى، ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، السبت (رويترز ـ الفرنسية)
فيرستابن أولا

فيرستابن أولا

فيرستابن أولا

فيرستابن أولا