فيرستابن أولا

فاز الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، بسباق السرعة «سبرينت» في جائزة سنغافورة الكبرى، ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، السبت (رويترز ـ الفرنسية)