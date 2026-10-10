الطريس يعيد الصافرة المحلية بعد 407 أيام

يعود الحكم السعودي إلى قيادة مباريات فريق الهلال الأول لكرة القدم بعد غياب دام 407 أيام، عندما يدير الدولي خالد الطريس مواجهة الأزرق أمام الاتحاد، السبت، على ملعب المملكة أرينا في الرياض، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وتعود آخر مباراة للهلال بقيادة حكم محلي إلى 29 أغسطس 2025، حين أدار ماجد الشمراني مواجهة الأزرق أمام الرياض، التي انتهت بفوزه 2ـ0، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي الموسم الماضي.

وخاض الهلال منذ تلك المواجهة 47 مباراة في المسابقات المحلية، حقق خلالها 37 انتصارًا، وتعادل تسع مرات، مقابل خسارة واحدة.

ويدخل الهلال المواجهة برصيد 18 نقطة، باحثًا عن استعادة صدارة الترتيب، فيما يملك الاتحاد 17 نقطة، ويطمح إلى انتزاع الصدارة بالفوز، في ظل وصول النصر والقادسية إلى 19 نقطة لكل منهما مع افتتاحية الجولة.