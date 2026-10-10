السبت.. الهلال يتفوق على الاتحاد

يتسلح فريق الهلال الأول لكرة القدم بأفضلية تاريخية أمام الاتحاد في مواجهاتهما التي جرت يوم السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، قبل اللقاء المرتقب بينهما، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، لحساب الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

والتقى الفريقان 8 مرات يوم السبت في تاريخ المسابقة، حقق خلالها الهلال 3 انتصارات، مقابل انتصارين للاتحاد، فيما انتهت 3 مواجهات بالتعادل.

وعلى الصعيد التهديفي، سجل الهلال 11 هدفًا خلال المواجهات الثماني، مقابل 10 أهداف للاتحاد، بفارق هدف واحد لمصلحة الفريق الأزرق.

ويسعى الهلال إلى تعزيز تفوقه التاريخي في مواجهات السبت، فيما يتطلع الاتحاد إلى تحقيق انتصاره الثالث ومعادلة عدد انتصارات منافسه في هذا اليوم.