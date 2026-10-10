أبها.. روزييه يلحق بديالو أمام الفيصلي

تأكد غياب الفرنسي لورينتز روزييه، لاعب فريق أبها الأول لكرة القدم، عن مواجهة الفيصلي، الأحد، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، لينضم إلى زميله السنغالي المصاب عبده ديالو، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن روزييه سيصل إلى السعودية، الإثنين، بعد اكتمال برنامجه العلاجي في فرنسا، فيما لا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة علي مامي جوري، على الرغم من انتظامه في التدريبات الأخيرة، على أن يحسم الجهازان الطبي والفني موقفه النهائي.

وأضافت المصادر أن دامير بروتيتش، مدرب الفريق، يتجه إلى الاعتماد على تشكيلة تضم دولوفان ليون ومحمد الزيد وجولين جاري وعبد الباسط هندي وخالد الشمراني وعبد الكريم دارسي وفراس الغامدي وعبد الله الفهد ونبيل فقير أو ناصر الدعجاني وجورج نكودو وميشي باتشواي، على أن يحسم خياراته خلال الاجتماع الفني قبل المباراة.

وكانت «الرياضية» كشفت، الخميس الماضي، عن استبعاد السنغالي عبده ديالو من حسابات بروتيتش أمام الفيصلي بسبب الإصابة.

ويدخل أبها المواجهة متذيلًا الترتيب بنقطتين، باحثًا عن انتصاره الأول، فيما يحتل الفيصلي المركز الـ 15 بثلاث نقاط.