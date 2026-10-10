أمام الهلال.. آل موسى يعود إلى الاتحاد بعد 11 شهرا

رافق سعد آل موسى، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بعثة فريقه التي غادرت إلى الرياض، استعدادًا لمواجهة الهلال، السبت، على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، بعد غياب عن المباريات الرسمية مع الفريق الأول امتد نحو 11 شهرًا، وفقًا لمصادر «الرياضية».

وتأتي مرافقة آل موسى للبعثة الاتحادية بعد عودته إلى التدريبات الجماعية، في انتظار قرار الجهاز الفني بشأن دخوله القائمة النهائية لمواجهة الهلال.

ويعود آخر ظهور للمدافع الاتحادي إلى مواجهة الخليج، 1 نوفمبر 2025، ضمن الجولة السابعة من النسخة الماضية للدوري، التي انتهت بالتعادل 4ـ4، قبل تعرضه لكسر في كاحل القدم خلال التدريبات التي سبقت مواجهة الأهلي، ما استدعى خضوعه لعملية جراحية في لندن، أعقبها برنامج علاجي وتأهيلي طويل أنهى موسمه مبكرًا.

وكانت «الرياضية» كشفت، 15 سبتمبر الماضي، عن خطة وضعها الألماني ينز فيسينج، مدرب الاتحاد، لإعادة اللاعب تدريجيًا إلى أجواء المباريات، تضمنت إشراكه مع فريق تحت 21 عامًا في دوري جوّي للنخبة، بهدف استعادة حساسية المباريات بعد فترة الغياب الطويلة.