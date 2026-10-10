المرة الأولى.. الثامنة تجمع الهلال والاتحاد

يلتقي فريق الهلال الأول لكرة القدم وضيفه الاتحاد، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، للمرة الأولى في تاريخ مواجهاتهما بالدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008ـ2009.

ويحتضن ملعب المملكة أرينا في الرياض المواجهة المرتقبة بين الفريقين، بعدما شهدت المواسم الـ18 الماضية لقاءاتهما في جولات مختلفة، دون أن تجمعهما الجولة الثامنة.

وتُعد الجولة السابعة الأكثر استضافةً لمواجهات الهلال والاتحاد في دوري المحترفين، بواقع 4 مباريات، تليها الجولات الرابعة والعاشرة والعشرون بثلاثة مواجهات لكل منها، فيما لم يسبق أن التقى الفريقان خلال الجولة الثامنة منذ انطلاق المسابقة موسم 2008ـ2009.