الأحد.. عملاقا مصر يصطدمان في ديربي الأزمات

يلتقي فريق الزمالك المصري الأول لكرة القدم، الأحد، نظيره الأهلي، في ديربي بطعم الأزمات الإدارية والفنية، للغريمين التقليديين، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المحليّ، على ملعب القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك المستضيف القمة 133 في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري منذ موسم 1948ـ1949، وسط أزمات إدارية مستمرة تسببت في وقف قيد الفريق الموسم الجاري لأسباب تأديبية، إضافة إلى رحيل عدد من نجومه على غرار البرازيلي جوان بيزيرا، والمدافع حسام عبد المجيد.

ولا يُعد الأهلي أفضل حالًا، إذ لا يزال متأثرًا بالموسم الماضي، الذي أنهاه في المركز الثالث، ليغيب الموسم الجاري عن دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى، منذ أكثر من عقدين.

ويتساوى الزمالك والأهلي في ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة، وحقق كل منهما أربعة انتصارات وتعادلًا وحيدًا، ليحتلا المركزين الثاني والثالث تواليًا، بفارق نقطتين عن بيراميدز، المتصدر بالعلامة الكاملة.

ويتفوق الزمالك على غريمه بفارق الأهداف، مسجلًا ثمانية أهداف، واستقبل هدفًا واحدًا، فيما أحرز الأهلي تسعة أهداف واستقبل ثلاثة.

ويتشابه الوضع الفني للفريقين كذلك، بعد استمرار معتمد جمال على رأس الجهاز الفني للزمالك بعدما حقق لقب الدوري الموسم الماضي، ليعلن مدرب الفريق الرحيل بعد الموسم، إلا أن فشل إدارة الزمالك في استقطاب مدرب أجنبي، أعاده لمقعد القيادة من جديد ليواصل مع الفريق الأبيض.

ويعتمد جمال على المستوى اللافت الذي يقدمه المهدي سليمان، حارس مرمى الزمالك، الذي لم تستقبل شباكه سوى هدف وحيد، من ركلة جزاء في خمس مباريات، والفلسطيني عدي الدباغ، والمهاجم حسام أشرف.

ويغيب عن الزمالك في ديربي القمة المصري، الثنائي محمد السيد، وعمرو ناصر، بسبب الإصابة.

وفضّل جمال إراحة فريقه بالكامل وخوض مباراة كأس رابطة الأندية أمام زد الأربعاء بفريق الشباب، ليتكبد خسارة بثلاثية نظيفة.

من جانبه، كانت بداية فترة المغربي الحسين عموتة على رأس الجهاز الفني للأهلي جيدة من حيث النتائج، إلا أن جماهير «الأحمر» ما زالت غير راضية على الأداء.

واشتعل غضبها بعد التعادل مع «المقاولون العرب» في الجولة الرابعة. إلا أن إدارة الأهلي أكدت دعمها لعموتة وثقتها في إدارته الفنية للفريق في أكثر من مناسبة.

ويأمل عموتة في مواصلة مواطنه أشرف بن شرقي انطلاقته القوية في قيادة الهجوم، مع استعادة إمام عاشور، صانع الألعاب، للياقته عقب فترة غياب طويلة، فيما ينتظر أن يبدأ المغربي سفيان بن جديدة في مركز قلب الهجوم.

ويغيب عن الأهلي ياسر إبراهيم وعمرو الجزار، قلبا الدفاع، للإصابة، ومن الممكن أن يحضر المغربي الثالث أشرف داري في الدفاع، بعدما شارك للمرة الأولى الموسم الجاري في الفوز على بترول أسيوط، في كأس رابطة الأندية.

وحقق الأهلي الفوز ذهابًا وإيابًا في مباراتي الدوري الموسم الماضي 2ـ1 و3ـ0، كما حسم المواجهة التي جمعت الفريقين في الكأس السوبر المصرية بنتيجة 2ـ0. إلا أن الفريق الأحمر اكتفى بحصد المركز الثالث في الدوري، الذي توج فيه الزمالك للمرة الـ15 في تاريخه.

ويتفوق الأهلي في المواجهات المباشرة بالدوري، إذ حقق 52 فوزًا مقابل 29 للزمالك، وحسم التعادل 51 مباراة.

وسجل الأهلي 163 هدفًا مقابل 113 للزمالك.

ويدير المباراة السلوفيني رادي أوبرينوفيتش، بعدما تحمل الأهلي تكلفة استقدام طاقم حكام أجنبي للمباراة التي نفذت تذاكرها بالكامل فور طرحها.

وتشهد الجولة السادسة مباريات أخرى، أبرزها لقاء بيراميدز، المتصدر، مع سيراميكا كليوباترا رابع الترتيب، الإثنين، على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.