عرتن يطلب الانضمام إلى حكام الدوري المصري

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم طلبًا من نظيره الصومالي لضم الحكم عمر عرتن لقائمة الحكام الذين يديرون مباريات الدوري الموسم الجاري، وفق ما أعلنه عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، فيما أكد مصدر بالاتحاد على أنه يرحب بطلب الحكم الذي حُرم من قيادة مباريات مونديال 2026.

وأوضح عبد الفتاح في حديث تلفزيوني على قناة «دي إم سي» أن عرتن تواصل معه ليبدي رغبته في الوجود بالدوري: متابعًا: «أبديت له ترحيبًا مبدئيًا، لكني طلبت اتخاذ الإجراءات القانونية، ثم تلقينا خطابًا من الاتحاد الصومالي حول الأمر، في حالة موافقة الاتحاد المصري سنستضيف عرتن في أقرب فرصة».

من جانبه، قال مصدر بالاتحاد المصري لوكالة فرانس برس: «أبلغنا عبد الفتاح برغبة عرتن وتسلمنا خطاب الاتحاد الصومالي، وليس لدينا مانع في ذلك، سنتخذ الإجراءات اللازمة ونرحب بحكم من النخبة في إفريقيا والعالم في الدوري، سنتواصل مع الجهات المعنية من أجل ترتيب الأمر قانونيًا أولًا».

وقبل انطلاق مونديال أمريكا الشمالية، وجد عرتن صاحب الـ34 عامًا، نفسه تحت الأضواء، بعدما قررت السلطات الأمريكية إعادته من مطار ميامي، على الرغم من كونه ضمن مجموعة حكام مختارة من قبل الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» للبطولة.

وقرر الاتحاد الأوروبي للعبة «ويفا» لاحقًا تكريمه، بتكليفه بإدارة مباراة الكأس السوبر الأوروبية بين باريس سان جيرمان الفرنسي، وأستون فيلا الإنجليزي، ليصبح الحكم الأول غير الأوروبي يشارك في إدارة مباراة من هذه الكأس.

ومنح «فيفا» عرتن تعويضًا ماليا قُدّر بنحو 40 ألف دولار، بسبب الأضرار التي تعرض لها.

ويُعدّ عرتن أول حكم صومالي يصل لفئة النخبة في الاتحاد الإفريقي، إذ أدار إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025، واختير أفضل حكم في القارة في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي «كاف» عن العام ذاته.