ميرا تستعين بورقة «أونو» وتسقط نيكولا

بلغت الروسية ميرا أندرييفا، لاعبة التنس، نهائي دورة بكين المفتوحة للألف نقطة لكرة المضرب، السبت، بعدما تخطت التشيكية نيكولا بارتونكوفا، بنتيجة 6ـ2 و6ـ2.

وقالت ميرا، صاحبة الـ19 عامًا، والمصنفة الخامسة عالميًا: «أردت أن ألعب بشكل هجومي، نيكولا منافِسة مراوغة جدًا، تنجح أحيانًا في توجيه ضربات قوية من العدم، حاولتُ أن أكون جريئة مهما حدث».

وكشفت اللاعبة الروسية عن طريقة استعدادها لهذه المباراة، عبر تخفيف التوتر ولعب لعبة الورق «أونو» مع مدربها قبل المباراة.

وتقدمت ميرا 4ـ0 في المجموعة الأولى، بعدما ارتكبت ميرا المصنفة 34 عالميًا، خطأين مزدوجين، قبل أن تخسر الشوط الرابع، إضافة إلى 20 خطأ مباشرًا خلال المباراة التي استغرقت 74 دقيقة، وتفوقت عليها الحائزة على آخر نسخة من بطولة فرنسا المفتوحة التي سجلت 27 ضربة رابحة.

وأنقذت التشيكية أول كرة لخسارة المباراة، لكن الروسية حسمت اللقاء في الكرة الثانية.

وباتت ميرا، المصنفة الرابعة في الدورة أعلى اللاعبات المتبقيات تصنيفًا، بعد سلسلة من المفاجآت أطاحت بالكازاخستانية إيلينا ريباكينا، والبيلاروسية أرينا سابالينكا، والأمريكية كوكو جوف.

وتواجه اللاعبة الروسية على اللقب في المباراة النهائية الصينية جنج تشينوين، أو البلجيكية إليز ميرتنز.