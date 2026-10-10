دورة شنغهاي.. مدفيديف يعود ويتأهل إلى الدور الثالث

قلب الروسي دانييل مدفيديف، لاعب التنس، تأخره بمجموعة، إلى فوز على الألماني يان-لينارد شتروف، بنتيجة 4ـ6 و6ـ4 و6ـ3 في الدور الثاني من دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب، السبت، ليعبر إلى الدور الثالث، في المباراة الأولى له منذ استبعاده من دورة الصين المفتوحة.

وأُقصي مدفيديف من نصف النهائي أمام نوفاك ديوكوفيتش، في بكين بسبب إصابته لمتفرج بكرة، وأنهى الدورة «500» من دون أيّ نقطة في التصنيف، أو جائزة مالية.

وتجاوز مدفيديف، المصنف سادسًا، بعد خمسة أيام في شنغهاي، تعثرًا مبكرًا، ليصمد في وجه شتروف المصنف 59، بعد تحقيقه لـ21 إرسالًا ناجحًا.

وكرر الروسي فوزه على شتروف، بعد أن تأهل على حسابه في دورة بكين إلى ربع النهائي بنتيجة 6ـ4 و6ـ3.

وقال مدفيديف، صاحب الـ30 عامًا، عن المجموعة الثالثة التي سيطر عليها: «عندما كسرت إرسال شتروف شعرت أن بإمكاني الفوز»، وأنهى خلالها ضربة خلفية «باكهاند» في الشوط السادس ساعدته على التقدم 4ـ2.

ويواجه اللاعب الروسي في الدور المقبل إما التشيكي داليبور سفرتشينا، القادم من التصفيات، أو الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفيري.

وفي المباريات الأخرى، تغلب الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف الرابع، في الدورة على الأرجنتيني كاميلو أوجو، بنتيجة 4ـ6، و7ـ6 «7ـ1»، و7ـ5.

وبلغ الفرنسي أرتور فيس الدور الثالث بعدما استهل مشواره بفوز على الروسي بافل كوتوف 6ـ3 و6ـ4.

وحقق الإسباني رافايل خودار فوزه الأول منذ نحو شهرين، بتغلبه على الأرجنتيني تياجو تيرانتي 4ـ6 و6ـ2 و6ـ3، والأمريكي تايلور فريتز على الإيطالي ماتيو أرنالدي، 7ـ5 و6ـ4.