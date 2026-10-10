في إندونيسيا.. ماركيز يقتنص صدارة العالم

اقتنص الإسباني مارك ماركيز، متسابق فريق دوكاتي، صدارة بطولة العالم للدراجات النارية الفئة الأولى للمرة الأولى في 2026، بعد فوزه بسباق السرعة في جائزة إندونيسيا الكبرى، السبت.

وقال ماركيز، صاحب الـ33 عامًا، بعد نهاية السباق: «كان سباقًا صعبًا للغاية خاصة في بدايته، وعندما رأيت مارتين في الصدارة بذلت قصارى جهدي، ارتكبت خطأ فادحًا ⁠في اللفتين ⁠الثالثة والرابعة، ثم بدأت الفجوة بيننا، في الجزء الأخير من السباق، تمكنت من اللحاق به، وأعتقد أنه كان يعاني من مشكلة في ضغط الإطارات، في النهاية، شعرت بتحسن كبير مع مرور اللفات، وسرعتي كانت أفضل، كالعادة، حاولت إدارة المخاطر، وحصدت 12 نقطة مهمة للغاية من سباق السرعة».

ورفع فوز ماركيز الثامن في سباقات السرعة الموسم الجاري رصيده إلى 343 نقطة، متقدمًا بفارق أربع نقاط على خورخي مارتين، ليكمل ‌حامل اللقب بذلك ‌عودة قوية، بعدما كان متأخرًا بفارق ​102 ‌نقطة ⁠عن ماركو ​بتسيكي، المتصدر ⁠آنذاك، بعد سباق جائزة إيطاليا الكبرى في مايو الماضي.

وفي انطلاقة فوضوية لسباق السرعة وجد راؤول فرنانديز، صاحب مركز أول المنطلقين، وبتسيكي نفسيهما مستلقيين على الحصى بعد المنعطف الأول، في حين اندفع مارتين، متسابق ⁠فريق أبريليا، للصدارة من الصف الثاني ويليه بفارق ضئيل ‌ماركيز.

وسرعان ما وسع مارتين الفارق ‌وبدا متجها نحو الفوز قبل أن يتنازل ​عن الصدارة لماركيز عن عمد ‌قبل خمس لفات على النهاية لتجنب عقوبة بسبب ضغط الإطارات.

وبذل ‌مارتين، بطل العالم 2024، قصارى جهده لاستعادة الصدارة من ماركيز، لكنه انحرف عن المسار في مطاردته المستميتة وفشل في النهاية في الصعود إلى منصة التتويج واكتفى بالمركز الرابع.

واحتل آي أوجورا، متسابق فريق تراكهاوس، المركز الثاني، ‌بينما حصد فابيو دي جانانتونيو، متسابق في.آر. 46 ريسنج، المركز الثالث.

وأنهى هذا الفوز سلسلة الحظ السيئ لماركيز في إندونيسيا، بعدما عانى المتسابق الإسباني من سجل سيئ في حلبة «مانداليكا»، وتعرض العام الماضي لإصابة في عظمة الترقوة أنهت موسمه.