بعد الإدانة.. سيتي يواجه شراسة جماهير ليفربول

يواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، غضب ملعب «أنفيلد» الأحد، عندما يحل متصدر الدوري ضيفًا على ليفربول، غريمه التقليدي، في أول مباراة له منذ إدانته بانتهاك القواعد المالية.

وينتظر سيتي استقبالًا أكثر شراسة من جماهير ليفربول، بعدما خلصت لجنة مستقلة إلى أنه أبرم صفقات صورية للتضخيم المصطنع للإيرادات، وخفض النفقات بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني «1.2 مليار دولار» بين عامي 2009 و2018.

ووقعت هذه المخالفات المالية خلال فترة أحرز فيها سيتي ثلاثة ألقاب في الدوري، والعديد من الألقاب الأخرى، بينما كان ليفربول يكافح لكسر احتكار الفريق السماوي.

واستأنف سيتي الحكم، وأبدى الإيطالي إنتسو ماريسكا، مدرب الفريق، ثقته في أن النادي سينجح في إلغاء القرار الأصلي، لكن موسم الدوري الإنجليزي يعيش حاليًا حالة من الجمود في انتظار قرار الاستئناف، وأيّ عقوبات محتملة.

وقال الإسباني أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، الجمعة: «أعتقد أن أسوأ شيء على الأرجح هو حالة عدم اليقين، إذ لا أحد يعرف ما الذي سيحدث».

وتبقى عقوبة خصم عدد كبير من النقاط بما يؤدي إلى الهبوط، أو حتى الطرد من دوري النخبة الإنجليزي، من بين الخيارات المطروحة، فيما تدور أيضًا توقعات بإمكانية تجريد سيتي من ألقابه.

وخلال الأعوام الـ12 الماضية، أنهى ليفربول الموسم في المركز الثاني خلف سيتي في ثلاث مناسبات، وجاءت واحدة فقط من تلك المناسبات، في موسم 2013ـ2014، خلال الفترة الخاضعة للتدقيق.

لكن منافسي سيتي يعتقدون أن المخالفات المرتكبة في تلك الفترة أرست الأسس للعصر الذهبي الذي عاشه النادي تحت قيادة بيب جوارديولا، مدربه السابق، الذي غادر الفريق في نهاية الموسم الماضي.

وفي مناسبتين، خسر فريق الألماني يورجن كلوب لقب الدوري على الرغم من جمعه أكثر من 90 نقطة.

وحولت تلك الصراعات على اللقب مواجهات سيتي وليفربول إلى أبرز حدث في كرة القدم الإنجليزية، وتتجه أنظار العالم مجددًا إلى «أنفيلد» مساء الأحد.

وحتى في أفضل فتراته، نادرًا ما استمتع سيتي بزياراته إلى «أنفيلد»، وكان الفوز 2ـ1 في الموسم الماضي أول انتصار للسماوي هناك أمام الجمهور منذ عام 2003، علمًا أن فوزه الآخر جاء خلال قيود جائحة كوفيدـ19 في عام 2021.

ويعود سيتي إلى أنفيلد وهو يتصدر الدوري بعد بداية قوية لعهد ماريسكا، تُرجمت بسبعة انتصارات متتالية في كافة المسابقات.

وبعد أشهر فقط من الإعلان للمرة الأول عن التهم الموجهة إلى النادي الإنجليزي في فبراير 2023، مضى سيتي ليحرز الثلاثية التاريخية، محرزًا أول لقب له في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب الدوري والكأس.

وكثيرًا ما صنعت جماهير ليفربول أجواء مشحونة خلال زيارات سيتي منذ أن أصبح منافسًا على اللقب.