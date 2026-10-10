أكتوبر.. شهر انتصارات «الكلاسيكو»

يحمل «كلاسيكو» الهلال والاتحاد، السبت، على ملعب المملكة أرينا سجلًا خاليًا من التعادلات في مواجهاتهما التي جرت خلال أكتوبر ضمن دوري المحترفين السعودي.

ومنذ انطلاق حقبة المحترفين موسم 2008ـ2009، التقى الفريقان أربع مرَّاتٍ فقط خلال أكتوبر، واقتسما الانتصارات، اثنتان للاتحاد ومثلهما للهلال، فيما لم تنتهِ أي مواجهةٍ بالتعادل.

وبدأت السلسلة 30 أكتوبر 2015 حين استضاف الاتحاد فريق الهلال في جدة، وقدَّم الفريقان أكثر مواجهات أكتوبر غزارةً بالأهداف، إذ انتهت اتحاديةً 4ـ3.

وبعد نحو 364 يومًا تجدَّد الموعد في الرياض، وهذه المرة في 28 أكتوبر 2016، وكرَّر الاتحاد انتصاره «2ـ0».

وانقلب الاتجاه في 25 أكتوبر 2018 عندما فاز الهلال 3ـ1.

وغابت مواجهات أكتوبر بعد ذلك سبعة أعوامٍ حتى عاد الفريقان إلى التنافس في الشهر ذاته، وتحديدًا في 24 أكتوبر 2025 حين خرج الهلال من جدة بانتصارٍ 2ـ0 عبر هدفٍ عكسي من محمدو دومبيا، وآخرَ للبرازيلي ماركوس ليوناردو.