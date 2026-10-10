ميرا إلى النهائي

تأهلت الروسية ميرا أندرييفا، لاعبة التنس، إلى نهائي دورة بكين المفتوحة للألف نقطة لكرة المضرب، بعدما تخطت التشيكية نيكولا بارتونكوفا، بنتيجة 6ـ2 و6ـ2، السبت (الفرنسية ـ رويترز)