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ميرا إلى النهائي

2026.10.10 | 03:42 pm
تأهلت الروسية ميرا أندرييفا، لاعبة التنس، إلى نهائي دورة بكين المفتوحة للألف نقطة لكرة المضرب، بعدما تخطت التشيكية نيكولا بارتونكوفا، بنتيجة 6ـ2 و6ـ2، السبت (الفرنسية ـ رويترز)
ميرا إلى النهائي

ميرا إلى النهائي

ميرا إلى النهائي

ميرا إلى النهائي