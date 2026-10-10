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ماركيز الأسرع

2026.10.10 | 03:45 pm
اقتنص الإسباني مارك ماركيز، متسابق فريق دوكاتي، صدارة بطولة العالم للدراجات النارية الفئة الأولى للمرة الأولى في 2026، بعد فوزه بسباق السرعة في جائزة إندونيسيا الكبرى، السبت (الفرنسية ـ رويترز)
ماركيز الأسرع

ماركيز الأسرع

ماركيز الأسرع

ماركيز الأسرع

ماركيز الأسرع