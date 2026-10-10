الهلال.. اختبارات تبعد سافيتش والإصابة تغيّب الدوسري

كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة عن أن الهلال سيفقد خدمات الصربي سيرجي سافيتش وسالم الدوسري، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في مواجهة الاتحاد، السبت، على ملعب المملكة أرينا في الرياض، ضمن قمة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، بسبب الإصابة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الجهازين الطبي والفني يفضلان إراحة سافيتش بعد عدم اجتيازه الاختبارات الطبية التي خضع لها خلال التدريب الأخير، بسبب كدمة في عضلة الساق «السمانة»، حرصًا على اكتمال جاهزيته وعدم المجازفة بالدفع به في المباراة، خشية تفاقم الإصابة.

وفي المقابل، تعرض سالم الدوسري، قائد الفريق، لإصابة في مفصل القدم خلال التدريبات الأخيرة، ما سيحرمه من المشاركة أمام الاتحاد.

وأكدت المصادر أن الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، سيحدد القائمة النهائية التي سيخوض بها الكلاسيكو، خلال الاجتماع الفني المرئي المقرر عقده مع اللاعبين قبل ساعات من انطلاق المباراة، بما في ذلك اختيار البديل الذي سيعوض غياب سافيتش.

ويدخل الهلال المواجهة برصيد 18 نقطة، باحثًا عن استعادة صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، بعد وصول النصر والقادسية إلى 19 نقطة بانتصاريهما، الجمعة، فيما يملك الاتحاد 17 نقطة، ويتطلع إلى انتزاع الصدارة حال فوزه في الكلاسيكو، مستفيدًا من فارق الأهداف حال تساويه مع منافسيه.