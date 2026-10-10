بين الفوز والتعادل.. إنزاجي بلا هزائم أمام الكبار

تفتح مباراة فريق الهلال الأول لكرة القدم مع خصمه الاتحاد، السبت، ضمن ثامن جولات دوري روشن السعودي، فصلًا جديدًا في سجلِّ الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب «الأزرق»، الخالي من الهزائم أمام أبرز المنافسين المحليين، منذ توليه المهمة صيف 2025.

ويُشكِّل الاتحاد إلى جانب النصر والأهلي أضلاع مثلث المنافسين الأبرز للهلال محليًّا.

وواجه إنزاجي الفرق الثلاثة ثماني مرَّاتٍ، فاز بنصفها، وتعادل في النصف الآخر، وحُسِم أحد الانتصارات الأربعة عبر ركلات الترجيح.

ويلتقي الإيطالي فريق الاتحاد للمرة الثالثة بعد مواجهتين سابقتين ضمن النسخة الماضية من الدوري، انتهت أولاهما هلاليةً بهدفين، أحدهما عكسي، والآخر بتوقيع المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، فيما سيطر التعادل 1ـ1 على اللقاء الثاني، وأتى هدف «الأزرق» عن طريق الجناح البرازيلي مالكوم فيليبي.

وتطابق سجلُّه أمام النصر بإنهاء المواجهة الأولى فائزًا 3ـ1 عن طريق ثلاثيةٍ، سجلها سالم الدوسري ومحمد كنو والبرتغالي روبن نيفيش، والتعادل في الأخرى 1ـ1 مستفيدًا من هدفٍ عكسي للبرازيلي بينتو ماتيوس، حارس مرمى «الأصفر»، وجاءت المباراتان ضمن نسخة الدوري الماضية.

وكان للأهلي النصيب الأكبر من مواجهات إنزاجي مع الكبار الثلاثة بواقع أربع مبارياتٍ، أنهى الإيطالي اثنتين منها فائزًا، مقابل تعادلين.

وجاء التعادلان ضمن دوري الموسم الماضي، أولهما بنتيجة 3ـ3 في مباراةٍ شهدت ثنائيةً لمالكوم، وهدفًا واحدًا لزميله الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر، أمَّا اللقاء الآخر فسيطرت عليه السلبية.

وضرب نصف نهائي النسخة الماضية من كأس الملك موعدًا ثالثًا بينهما، وسجَّل ثيو للهلال، وأدرك المهاجم الإنجليزي إيفان توني التعادل للأهلي، واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق العاصمي بنتيجة «5ـ3».

وآخر اللقاءات الأربعة لإنزاجي أمام الأهلي شهدته الجولة الثالثة من بطولة الدوري الجارية، وحسمه الهلاليون بثلاثيةٍ نظيفةٍ، سجَّلها الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الوسط، والجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل، والمهاجم الإنجليزي أولي واتكينز.