القحطاني يخطف جائزة «حرف الشعرية»

حصد الشاعر السعودي جعفر القحطاني المركز الأول في مسابقة «حرف الشعرية» التي أطلقت احتفاء باليوم الوطني السعودي الـ 96 في مدينة الرياض.

واستقبلت المسابقة، التي انطلقت خلال الفترة من 23 أغسطس حتى 23 سبتمبر 2026، عبر تطبيق حرف، أكثر من 600 مشاركة شعرية من السعودية ودول الخليج العربي، وتجاوز عدد أصوات الجمهور 60 ألف صوت، فيما بلغ وصول حملتها أكثر من 10 ملايين مشاهدة.

وحصل القحطاني على محبرة حرف الذهبية و100 ألف ريال، وجاء في المركز الثاني الشاعر إبراهيم نجمي من جازان، ونال محبرة حرف الفضية ومبلغ 50 ألف ريال، فيما حقق المركز الثالث الشاعر عتيم من دولة الكويت، وتوج بمحبرة حرف البرونزية و25 ألف ريال.

وشهد الحفل الإعلان عن تكريم خمسة شعراء إضافيين، اختارتهم اللجنة المنظمة ولجنة التحكيم تقديرًا للإقبال الكبير وجودة المشاركات الشعرية. وألقى الفائزون قصائدهم على المسرح وجاءت الأسماء على النحو التالي: الشاعر خلف المشعان، الذي تعذر حضوره، والشاعر خزام السهلي، والشاعر عشق الدعجاني، والشاعر بندر الفدغوش، والشاعر محمد الشرمان، كما قدّم خالد العوفي وبدر الظاهري، عضوا لجنة التحكيم، قراءتهما في مستوى المشاركات ومعايير التقييم.

وكرم الشعراء الفائزين كل من الدكتور فهد العرابي الحارثي والزميل علي العلياني وعلي الحربي، مؤسس منظومة حرف والمشرف على المسابقة والعضو المنتدب لـ «فايو قروب» مالكة التطبيق، وفهد الوايلي، رئيس تطوير الأعمال في مجموعة فايو.

واختتمت ليلة أدبية أثرت الحراك الثقافي في السعودية بالتتويج والتكريم والتقاط الصور التذكارية على خشبة المسرح، وسط احتفالية كبيرة من جمهور الحاصل على جائزة المركز الأول.