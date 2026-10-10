بيع صقر منغولي بمليون و400 ألف ريال

بيع أغلى صقر منغولي في مزاد رسمي بمبلغ مليون و400 ألف ريال، في الليلة الخامسة من مزاد الصقور المنغولية ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026.

وشهدت الجمعة بيع ثلاثة صقور من فئة حر بقيمة إجمالية بلغت مليون 651 ألف ريال، وبدأ المزاد بعرض الصقر الأول حر فرخ، وبيع بمبلغ 151 ألف ريال، بعدها عرض الصقر الثاني حر فرخ، وبيع بمبلغ 100 ألف ريال، وكان ختام الليلة مع الصقر الثالث حر فرخ، وبدأت المزايدة عليه بـ 100 ألف ريال، وبيع بمبلغ مليون و400 ألف ريال، ليصبح أغلى صقر في تاريخ مزاد الصقور المنغولية حتى الآن.

ويخصص معرض الصقور والصيد السعودي الدولي منطقة للصقور المنغولية للعام الثاني على التوالي، في ظل ما تحظى به هذه الصقور من اهتمام لدى الصقارين في السعودية والمنطقة، وما تتميز به من خصائص جعلتها حاضرة في هواية الصيد بالصقور.

وتضم المنطقة مجموعة من الصقور القادمة من منغوليا، وفي مقدمتها الصقر الحر المنغولي، المعروف بضخامة حجمه وطول جناحيه وقدرته على التحمل، إلى جانب تنوع ألوانه التي تتدرج من الفاتح إلى البني الداكن، وهي خصائص تحظى باهتمام الصقارين والهواة.

ويتيح المزاد للصقارين الاطلاع على الصقور المنغولية والمزايدة عليها مباشرة، فيما يمثِّل حضورها في المعرض امتدادًا للمشاركة الدولية في فعالياته.

ويختتم السبت معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026، الذي ينظمه المركز الوطني للصقور، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم شمال مدينة الرياض، تحت شعار «وجهة للجميع»، ويقدم برنامجًا يجمع الصقارة والصيد والرحلات والمغامرات والتجارب المتنوعة.