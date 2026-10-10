الأحد.. القادسية يطير إلى طشقند

يغادر فريق القادسية الأول لكرة القدم، الأحد، إلى طشقند العاصمة الأوزبكية، استعدادًا لمواجهة باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويُجري الفريق القدساوي تدريباته في طشقند، تحضيرًا للمواجهة التي يحتضنها ملعب باختاكور المركزي، وسط مساعٍ لمواصلة انطلاقته الإيجابية في البطولة القارية.

وكان القادسية استهل مشواره في البطولة بالفوز على الوصل الإماراتي 2ـ1 في الدمام، ضمن الجولة الأولى، فيما تعادل باختاكور مع الأهلي السعودي 1ـ1 على ملعب الإنماء في جدة، ضمن الجولة ذاتها.

ويدخل القادسية المواجهة برصيد ثلاث نقاط، مقابل نقطة واحدة لمنافسه الأوزبكي.