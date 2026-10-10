إيقاف رونالدو بإجراء انضباطي

فُتح إجراء انضباطي بحق النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي ومنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، الذي غادر معسكر منتخب بلاده بعد خلاف مع مواطنه المدرب جورجي جيسوس في 20 سبتمبر الماضي، حسبما أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، السبت.

وأوضح الاتحاد في بيان أن رونالدو «41 عامًا» «موقوف موقتًا» بانتظار صدور القرار، «نظرًا للطابع العاجل» للإجراءات.

وكان مهاجم النصر السعودي وأفضل لاعب في العالم خمس مرات، قد قدّم الأربعاء اعتذاره إلى الجماهير البرتغالية، مع توجيه انتقادات للمدرب جورجي جيسوس، مؤكدًا استعداده للعودة إلى المنتخب «بعد تنفيذ الإيقاف الذي سيُفرض عليّ».