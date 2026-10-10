المرأة السعودية تحصد وسام مجلس التعاون

حققت المرأة السعودية إنجازًا خليجيًا جديدًا، بحصول منيرة الحمزة، المديرة العامة للإدارة العامة للتطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي، على وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية لعام 2026، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس» السبت.

وجاء هذا التتويج تقديرًا لمسيرة قيادية أسهمت خلالها الحمزة في قيادة عدد من المبادرات النوعية، أبرزها منصة التطوع الرقمية، وبرنامج «كفو» لتحفيز المتطوعين، والمساهمة في تطوير تطبيق «المستجيب»، إلى جانب تطوير برامج التطوع الإسعافي في مختلف مناطق السعودية ومواسم الحج والعمرة، بما أسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية، ونشر ثقافة التطوع، ورفع جاهزية المجتمع للاستجابة للحالات الطارئة.

وبلغ عدد المتطوعين والمتطوعات إلى أكثر من 332 ألفًا، واضافة إلى تنفيذ أكثر من 152 ألف فرصة تطوعية، وتحقيق ما يزيد على 8.3 ملايين ساعة تطوعية، بما يعكس تطور التجربة السعودية في إدارة العمل التطوعي وتعزيز أثره الإنساني والمجتمعي.

ويجسد هذا الإنجاز اهتمام هيئة الهلال الأحمر السعودي بتمكين الكفاءات النسائية، وتعزيز حضور المرأة في المواقع القيادية، وإتاحة الفرص أمامها للمشاركة في تطوير الخدمات الإسعافية وقيادة المبادرات الاستراتيجية، والاستفادة من قدراتها وخبراتها في تحقيق الأهداف المؤسسية، بما يسهم في إعداد قيادات وطنية قادرة على الإسهام في تطوير القطاع الصحي.