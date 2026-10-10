سلمان بن عبد الله يتوج مالك آقورديانو بالكأس الملكي السعودي

توج الجواد «آقورديانو» بلقب الكأس الملكي السعودي 2026، على مسافة 1600 متر في مضمار طوكيو لسباقات الخيل، السبت.

وشهد السباق حضور الأمير سلمان بن عبد الله بن سلمان، الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، والدكتور غازي بن زقر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، وماسايوشي يوشيدا، رئيس هيئة سباقات الخيل اليابانية «JRA»، إلى جانب عدد من الضيوف وممثلي قطاع سباقات الخيل.

وسلّم الأمير سلمان بن عبد الله، الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، الكأس لمالك الجواد الفائز، فيما كرّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان إيجي ناكاداتا، مدرب الجواد، والخيال كازو يوكاهاما، بمناسبة تحقيق الفوز.

وأعرب الأمير سلمان بن عبد الله بن سلمان عن سعادته بحضور السباق وتتويج الفائزين، مؤكدًا ما يمثله الكأس من قيمة تتجاوز المنافسة، ودوره في دعم التعاون وتبادل الخبرات بين السعودية واليابان في مجال سباقات الخيل.

وقال: «سعدت بحضور سباق الكأس الملكي السعودي وتتويج الفائزين، في مناسبة رياضية تمتد لأعوام وتواصل تحقيق أهدافها، وتسهم في تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية الاستراتيجية والتاريخية التي تربط السعودية واليابان، كما تمثل نموذجًا ناجحًا لتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الفروسية وسباقات الخيل».

وأضاف: «يسرني دعوة ممثلي اليابان وهيئة سباقات الخيل اليابانية JRA إلى زيارة العاصمة الرياض يوم 22 يناير 2027، لحضور كأس اليابان الذي يُنظم على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية، بما يعزز استمرارية التعاون والتبادل في مجال سباقات الخيل بين الجانبين».

ويحمل السباق اسم الكأس الملكي السعودي في صورته الحالية منذ عام 2015، فيما يمتد حضور هذا المسمى في السباقات اليابانية إلى أعوام سابقة، ليواصل حضوره ضمن روزنامة سباقات الخيل في اليابان، في انعكاس للعلاقات الممتدة والتعاون بين الجانبين.