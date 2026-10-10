العقيدي يفحص المرفق في بريطانيا

غادر الدولي نواف العقيدي، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى بريطانيا، الجمعة، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن العقيدي سيجري كشفًا لدى أحد المراكز الطبية المتخصصة في لندن من أجل تحديد برنامجه العلاجي وفترة التأهيل.

ويعاني الحارس الدولي من إصابة تمزق في مرفق اليد تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في خليجي 27 التي حقق الأخضر لقبها.

وسقط العقيدي على أرضية الملعب في الدقيقة 78 خلال الانتصار على الكويت 1ـ0 في أولى مواجهات الأخضر في البطولة أثناء محاولته إبعاد كرة عرضية عقِب تنفيذ ضربة حرة تسببت في مغادرته معسكر الأخضر.