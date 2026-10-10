إنزاجي يعوض سافيتش ببوابري

وقع اختيار الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، على الفرنسي سايمون بوابري، لاعب الوسط، لتعويض غياب زميله الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش أمام الاتحاد، السبت، في كلاسيكو الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وفضّل الجهاز الفني للهلال، كما سبق لـ «الرياضية» التنويه قبل ساعات، إراحة سافيتش نظير شكواه من كدمة في عضلة الساق الخلفية «السمّانة» تعرّض لها أثناء تمثيل منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، ليصبح مكانه شاغرًا في تشكيل «الأزرق».

ولحاجته إلى لاعب وسط يستطيع أداء أدوار هجومية، قرر إنزاجي تعويض غياب الصربي ببوابري الذي لم يدخل قائمة الهلال في أي مباراة ضمن بطولة الدوري.

وظهر الفرنسي البالغ من العمر 20 عامًا في مباراة واحدة فقط منذ بداية الموسم الجاري جمعت الفريق العاصمي بالغرافة القطري في انطلاقة دوري أبطال آسيا للنخبة. وبدأ لاعب الوسط تلك المباراة أساسيًا قبل مغادرته مستبدلًا في الدقيقة 66.

وإلى جانب سافيتش، سيفتقد الهلال في المباراة إلى جهود قائده سالم الدوسري لإصابته في مفصل القدم، خلال الحصة التدريبية الختامية.

ويقف الهلال ثالثًا في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة من سبع مباريات، متأخرًا بنقطة واحدة خلف القادسية والنصر، وكل منهما خاض أكثر من «الأزرق» بمباراة.