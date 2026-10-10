بعد 8 ثوان.. البايرن يستقبل الهدف الأسرع

استقبلت شباك فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم أسرع هدف في تاريخ الدوري المحلي، بعدما تأخر السبت على ملعب أوجسبورج بعد ثماني ثوان فقط من انطلاق المباراة، إثر خطأ فادح في التمرير من مانويل نوير، حارس المرمى.

ومن ركلة البداية التي نفذها لاعبو بايرن، أعاد المهاجم الكولومبي لويس دياز الكرة إلى نوير، الذي أطال السيطرة عليها بقدمه اليمنى. وتحت ضغط روبن فيلهاور، حاول بطل العالم 2014 تشتيت الكرة بقدمه اليمنى، لكن مهاجم أوجسبورج اعترضها وأودعها في الشباك الخالية.

وسجل فيلهاور بذلك أسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني، متفوقًا بثانية واحدة على الرقم القياسي السابق البالغ تسع ثوان، الذي كان يتقاسمه كيفن فولاند مع هوفنهايم منذ أغسطس 2015 «في مرمى بايرن»، وكريم بلعربي مع باير ليفركوزن منذ أغسطس 2014 «في مرمى بوروسيا دورتموند».