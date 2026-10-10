أرسنال يستعيد نغمة الانتصارات

استعاد حامل اللقب فريق أرسنال الأول لكرة القدم توازنه بعدما قاده البديل البرازيلي برونو يمارايس لفوز صعب على ضيفه ليدز يونايتد 2ـ1، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي السبت على ملعب الإمارات.

وحقق «المدفعجية» فوزهم الخامس، بعد خسارة أولى مفاجئة ضد بيرنلي «0-3» في الجولة الماضية، ليرفعوا رصيدهم إلى 15 نقطة في المركز الثاني، مناصفة مع مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف.

أما ليدز فتجرع خسارته الأولى في الدوري، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الخامس، ويستمر في سجله السلبي ضد أرسنال، إذ فشل في الفوز عليه في الدوري منذ 2003.

وتنفس أرسنال الصعداء بعد عودة قائده ديكلان رايس الذي خاض اللقاء منذ البداية، رغم غيابه عن المباريات الأربع مع منتخب «الأسود الثلاثة» للتوقف الدولي.

ودخل وصيف دوري أبطال أوروبا اللقاء أيضًا منتشيًا بخبر تجديد عقد مدربه الإسباني ميكل أرتيتا إلى غاية 2030، فيما عصفت بمنافسه المحتمل الموسم الجاري على اللقب سيتي أزمة خانقة، بعد إدانته بمخالفات مالية جسيمة.

في لندن، تفاجأ فريق أرتيتا بالجرأة الهجومية لضيفه في أول 20 دقيقة، قبل أن يهدد الشباك للمرة الأولى عن طريق رأسية ضعيفة للألماني كاي هافيرتس «21».

وكان صاحب الأرض محظوظًا بالحفاظ على نظافة الشباك في الفصل الأول، بفضل استبسال حارسه الإسباني دافيد رايا الذي أنقذ الفريق عدة مرات، خصوصًا بعد تصديه لتسديدة خطيرة للسويدي جابرييل جودموندسون «44».

وانهار الصمود الدفاعي لأرسنال، بعدما فاجأهم المدافع جيمس جاستن بهدف التقدم «55»، بعد تمريرة زاحفة متقنة من جودموندسون.

لكن ليدز لم ينتش طويلًا بالهدف، بعد أن عدّل سريعًا الإيطالي ريكاردو كالافيوري «62» النتيجة، من تسديدة أفلتت من يد الحارس جيمس ترافورد.

وواصل أرسنال الضغط، لتسفر انتفاضته الهجومية عن هدف التقدم للبديل جيمارايس «70»، بعد تمريرة ساحرة من رايس بكعب القدم.

وبعد إنهائه للمهمة المحلية بنجاح، تتجه أنظار نادي شمال لندن لدوري أبطال أوروبا، حين يستضيف الثلاثاء ليل الفرنسي في الجولة الثانية لدوري المجموعة الموحدة.