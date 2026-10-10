ألكاراز ينطلق بسلاسة

فاز الإسباني كارلوس ألكاراز على الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو 6ـ3 و6ـ3، مستهلًا مشواره في دورة شنغهاي «1000» السبت، وذلك بعد أيام من تتويجه بدورة طوكيو، حين أحرز لقبه الأول منذ عودته من الإصابة.

وقدم النجم الإسباني المصنف ثانيًا أداء قويًا، ليطيح بالأرجنتيني المصنف 55 عالميًا في الدور الثاني خلال 66 دقيقة فقط.

وقال المصنف الأول عالميًا سابقًا والبالغ 23 عامًا: «أنا سعيد جدًا جدًا بالطريقة التي لعبت بها اليوم. لم يكن الأمر سهلًا».

وأضاف: «لم أحظ سوى بيومين من التحضير.. جئت من طوكيو وكانت الظروف مختلفة تمامًا. حاولت فقط أن أقدم أفضل ما لدي».

وعندما سأله المذيع داخل الملعب عن مظهره الجديد، بعدما وقع على إحدى الكاميرات عبارة «فريق الشارب» إثر فوزه، قال ألكاراز: «سيبقى».

وسيلتقي في الدور المقبل مع الفائز بين البيروفي إيجناسيو بوسي أو البلجيكي زيزو بيرجس.