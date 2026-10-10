3 مواسم.. الهلال يفتتح خسائر الاتحاد

يدخل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى كلاسيكو الهلال، السبت، بدوافع عدّة، على رأسها الفوز، لكن من بينها تفادي انكسار سلسلة اللا هزيمة منذ بداية الموسم على يدي «الأزرق»، الذي فعل ذلك في ثلاثة مواسم متتالية بين 2022 و2024.

والاتحاد، قبل قمة الجولة الثامنة، يحتل وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، بنقطةٍ خلف مضيفه، ودون السقوط في أيٍ من الجولات السبع الماضية.

ومن خمسة انتصارات وتعادلين، جمع لاعبو المدرب الألماني ينز فيسينج 17 نقطة، وهم الوحيدون الباقون بلا هزيمة بين فرق موسم المسابقة.

لكن حلم إطالة هذه السلسلة مُهدَّد من جانب الهلاليين، ولهم في ذلك أكثر من سابقة.

ففي ثلاثةٍ من مواسم دوري المحترفين، وقعوا أسماءهم على الخسارة الاتحادية الأولى. فعلوها ضمن الجولة الـ 12 من موسم 22ـ 2023، عندما فازوا 1ـ0 في جدة، بهدفٍ للمهاجم النيجيري أوديون إيجالو، واضعين حدًّا لانطلاقة لاعبي المدرب البرتغالي نونو سانتو، الذين كسِبوا قبلها سبع مباريات وتعادلوا في أربع، جامعين 25 نقطة.

وسرعان ما وقعت أولى هزائم موسم «النمور» التالي. فبعد أربعة انتصاراتٍ، واجه فريقُ سانتو ضيفًه الهلال ضمن الجولة الخامسة، وخسِر 3ـ4 في «كلاسيكو» مثير عامر بالأهداف، كان عنوانُه الرئيس ثلاثية «هاتريك» المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش لمصلحة الفائز.

غادر المدرب البرتغالي بطل دوري 2023، وكذلك خلفُه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، ووصل الفرنسي لوران بلان وقاد الفريقَ إلى الفوز بمبارياته الثلاث الأولى ضمن موسم «روشن» 2024ـ2025، صانعًا زخمًا أنهاه «الأزرق» في الجولة الرابعة، عندما روّض «النمور» على أرضه بنتيجة 3ـ1. هدفان لميتروفيتش وثالث لسالم الدوسري قبل صافرة نهاية الشوط الأول، والفرنسي كريم بنزيما حَفِظ ماء وجه الضيوف بهدف متأخر.

وغالبًا، يتعرض الاتحاد إلى خسارته الأولى في دوري المحترفين خلال الجولات العشر الأولى. حدث ذلك في 15 موسمًا من أصل 18، وتأخرت الهزيمة إلى الجولات الـ 12 في 2022ـ2023، والـ 19 في 2008ـ2009، والـ 21 في 2010ـ2011.