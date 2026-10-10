«الكلاسيكو» بعد التوقف.. كفة الهلال والاتحاد متساوية

تتساوى الكفة بين فريق الهلال الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد في مبارياتهما بعد فترة التوقف خلال حقبة دوري المحترفين عندما يلتقيان، السبت، على ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

ويتقابل الفريقان بعد فترة توقفٍ استمرت نحو ثلاثة أسابيع تزامنًا مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 27»، التي تُوِّج بلقبها، فضلًا عن مشاركة لاعبين دوليين مع منتخبات بلدانهم خلال «أيام فيفا».

وسبق أن خاض الهلال والاتحاد ثلاث مواجهات «كلاسيكو» في الظروف ذاتها منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2008ـ2009، حقق الهلال الفوز في واحدةٍ، وكسب الاتحاد مثلها، فيما انتهت الثالثة بالتعادل.

وجاءت المواجهة الأولى موسم 2012ـ2013، بعد توقف مارس الدولي، عندما استؤنفت منافسات الدوري بلقاء الهلال والاتحاد ضمن الجولة الـ 23 على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وفاز الهلال حينها 4ـ2، وسجل له نواف العابد هدفين، وعبد الله الزوري، وياسر القحطاني، فيما أحرز سعود كريري، وفهد المولد هدفَي الاتحاد.

وتوقَّف الدوري بسبب ارتباط المنتخب السعودي بمواجهة إندونيسيا، 23 مارس 2013، ضمن تصفيات كأس آسيا، التي كسبها الأخضر 2ـ1.

وتكرَّر المشهد في موسم 2014ـ2015 عندما توقفت منافسات الدوري خلال نوفمبر تزامنًا مع مشاركة المنتخب السعودي في «خليجي 22» التي استضافتها الرياض.

وعادت المسابقة 1 ديسمبر، وكان الاتحاد والهلال على موعدٍ مع مواجهةٍ في جدة ضمن الجولة العاشرة، انتهت بالتعادل السلبي.

أمَّا المواجهة الثالثة، فجاءت موسم 2020ـ2021 عقب توقف مارس الدولي، الذي شهد خوض الأخضر مباراةً أمام الكويت تجريبيًّا، ثم فلسطين في تصفيات كأس العالم.

وعادت منافسات الدوري في أبريل، ليلتقي الاتحاد والهلال، 9 من الشهر ضمن الجولة الـ 25، ويحسم الفريق الجداوي المباراة بثنائيةٍ نظيفةٍ، حملت توقيع عبد المحسن فلاتة، وسعود عبد الحميد.