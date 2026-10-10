تمزق يبعد الهمامي عن الشباب

أعلن نادي الشباب تعرض همام الهمامي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى تمزق عضلي من الدرجة الثانية، حسبما نشره الحساب الرسمي في منصة «إكس» السبت.

وكتب النادي: «كشفت الفحوصات الطبية تعرض همام الهمامي لتمزق من الدرجة الثانية وذلك خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في البطولة الخليجية».

وأضاف البيان: «ومن المقرر أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي خلال الفترة المقبلة».

ويغيب الهمامي «22 عامًا» أفضل لاعب في بطولة كأس الخليج «خليجي 27» والذي نجح بالتتويج مع الأخضر باللقب، عن مواجهة التعاون الأحد لحساب الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وخلال الموسم الجاري لعب همام مع الشباب 8 مباريات في مختلف المسابقات، نجح خلال بتسجيل هدف وحيد.