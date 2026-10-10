روما يخسر سفيلار شهرا

خسر فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم خدمات الصربي ميلي سفيلار، حارس مرماه، لمدة لا تقل عن شهر بسبب كسر في أحد أصابع يده.

وقال جان بييرو جاسبريني، مدرب الفريق، في مؤتمر صحافي السبت قبل مباراة كومو الأحد بالدوري: «تعرض لكسر إجهادي إثر ضربة تلقاها خلال التدريبات، وسيحتاج إلى شهر على الأقل للتعافي».

وأضاف: «سيقرر الأطباء ما إذا كان سيتم تثبيت الإصبع بدعامة، مثل برغي جراحي، لكن ذلك قد يمدد فترة الغياب إلى ما بعد التوقف الدولي المقبل. إنها ضربة للفريق، لكن في المواسم الطويلة جدًا قد تحدث انتكاسات غير متوقعة كهذه».

وقد يغيب سفيلار، الذي خاض مباراة دولية واحدة مع صربيا، عن ست مباريات في الدوري وثلاث في دوري الأبطال، من بينها المواجهة على ملعبه أمام ريال مدريد الإسباني الأربعاء المقبل، والرحلة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في الثالث من نوفمبر.

ومع ذلك، يُتوقع أن يكون سفيلار «27 عامًا»، جاهزًا لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا خارج ملعبه في 25 نوفمبر.

ويلعب سفيلار مع روما منذ عام 2022، وأصبح الحارس الأساسي للفريق مع بداية موسم 2024ـ2025.