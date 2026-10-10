«ارحل يا بريسا» تلغى مواجهة فاييكانو وبلباو

أجبرت الاحتجاجات ضد مالك نادي رايو فاييكانو على إلغاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد ضيفه أتلتيك بلباو السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري.

وألقى مشجعو فاييكو طائرات ورقية وكرات مطاطية صغيرة تجاه الملعب، بحلول الدقيقة 13، وهو التوقيت الذي اعتادت فيه روابط المشجعين ترديد هتاف «ارحل يا بريسا»، مما دفع الحكم إلى إيقاف اللعب.

وأعقب ذلك توقف لمدة 15 دقيقة، ناشد خلالها المذيع الداخلي الجماهير عدم إلقاء أي مقذوفات على الملعب بينما سارع العاملون لإزالتها.

وعند استئناف اللعب بعد وقت قصير، ألقى المشجعون في المدرج الجنوبي مقذوفات أخرى على العشب، ليعلن الحكم إلغاء المباراة.

وكانت هذه المباراة هي الأولى الموسم الجاري في الدوري التي تُنظم على ملعب فاييكاس، الذي أُغلق مؤقتًا بعدما كشف تقرير مراجعة عن مشكلات خطيرة تتعلق بالسلامة.

ويوجه جمهور الفريق اللوم على إهمال مالك النادي راؤول مارتن بريسا، الذي اتهم بدوره السلطات الإقليمية باستهداف ناديه بشكل متعمد.

وبعد نقل أول ثلاث مباريات للفريق على أرضه إلى ملعب ليجانيس المنافس في دوري الثانية، حيث سجلت تلك المباريات بعضًا من أدنى أرقام الحضور الجماهيري على الإطلاق في تاريخ الدوري الإسباني، بدأ مشجعو صاحب الأرض في الهتاف والاستهجان ضد بريسا قبل انطلاق مباراة السبت.