بالتعادل الثاني.. نيوم يرفض الخسارة من الحزم

تعادل فريق الحزم الأول لكرة القدم ونظيره نيوم بنتيجة 1ـ1 في اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي على ملعب الحزم في الرس السبت.

وكرر الفريقان نتيجة الموسم الماضي حينما تعادلا 1ـ1 في الجولة الـ 30 من المسابقة، ويحافظ نيوم على سجله بدون خسارة أمام الحزم في اللقاء الثالث بينهما في المسابقة، بعد أن نجح في الانتصار مرة، وتعادل في مواجهتين.

وتقدم الحزم في المواجهة عن طريق المالي أبوبكر دياكيتي عند الدقيقة 41، قبل أن يعدل الجزائري سعيد بن رحمة النتيجة لنيوم عند الدقيقة 55.

ورفع الحزم بتعادله رصيده إلى النقطة 9 في المركز العاشر، فيما وصل نيوم إلى النقطة 16 في المركز الخامس.

ويستقبل الحزم نظيره الفتح الخميس المقبل لحساب الجولة الـ 9 من المسابقة، فيما يحلّ الاتفاق ضيفًا على نيوم السبت في تبوك لحساب الجولة ذاتها.