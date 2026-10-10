بقيادة صلاح.. طرابزون يسجل الانتصار الرابع

قاد المصري محمد صلاح فريق طرابزون سبور التركي الأول لكرة القدم لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على حساب مضيفه سامسون سبور، في المباراة التي جمعت الفريقين السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وافتتح الألباني إرنست موتشي التسجيل لطرابزون بعدما استغل تمريرة من التركي مصطفى إسكيلاش، ليمنح فريقه التقدم «28».

وأضاف النيجيري تشيبويكي نوايو الهدف الثاني، بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس إثر تسديدة لموتشي «38»

وعزز الغيني فرانكولينو دجو تقدم طرابزون بالهدف الثالث مستفيدًا من تمريرة حاسمة لمحمد صلاح «40»، وهي المساهمة التهديفية الـ 11 لنجم ليفربول السابق الموسم الجاري في المباراة السابعة التي يخوضها بالدوري «7 أهداف و 3 تمريرات».

وتلقى التركي مليح كاباساكال، لاعب طرابزون سبور، بطاقة حمراء في الدقيقة 43، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وغادر محمد صلاح أرض الملعب في الدقيقة 77، ليحل النيجيري بول أوناتشو بديلًا له.

وبهذا الفوز، رفع طرابزون رصيده إلى 13 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد سامسون سبور عند أربع نقاط في المركز الـ 16، أحد المراكز المؤدية إلى الهبوط.