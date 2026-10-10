المرة الأولى.. الهلال بكامل الأجانب في الكلاسيكو

يخوض فريق الهلال الأول لكرة القدم كلاسيكو الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي أمام الاتحاد، السبت، بحصة مكتملة من اللاعبين الأجانب، للمرة الأولى خلال النسخة الجارية من البطولة.

واعتمد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، تشكيلًا يضم ثمانية لاعبين أجانب، إضافة إلى ثلاثة محليين.

وعلى مدى الجولات السبع السابقة، لم يدخل الفريق أي مباراة بوجود ثمانية لاعبين أجانب في تشكيله الأساسي.

ويمثّل الأجانب الثمانية الحد الأقصى لعدد اللاعبين غير السعوديين المسموح بضمّهم إلى قوائم مباريات الدوري.

والمحليون الثلاثة في تشكيل الهلال، وهم محمد محزري وحسّان تمبكتي وناصر الدوسري، عادوا أخيرًا إلى الفريق بعد تتويجهم مع المنتخب السعودي بلقب «خليجي 27».

ورصدت «الرياضية» احتفاء النادي باللاعبين الثلاثة وبقية زملائهم المتوجين، عبر إظهار صورهم على جدران ملعب «المملكة أرينا»، مسرح المباراة، قبل النزول لأداء تمارين الإحماء.

وكما أكدت «الرياضية» مسبقًا، غاب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الوسط، عن قائمة المباراة بداعي الإصابة، واختار إنزاجي الفرنسي سايمون بوابري للمشاركة بدلًا منه في التشكيل الأساسي.

ويبدأ الفريق العاصمي المباراة بالمغربي ياسين بونو، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار محمد محزري، وحسّان تمبكتي، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والفرنسي ثيو هيرنانديز. وفي خط الوسط يلعب ناصر الدوسري إلى جوار بوابري والبرتغالي روبن نيفيش، فيما تتشكل التوليفة الهجومية من البرازيلي جابرييل مارتينيلي والهولندي كريسينسيو سامفريل والإنجليزي أولي واتكينز.

ويجلس على مقاعد البدلاء تسعة لاعبين، جميعهم محليون، ومن بينهم محمد العويس ومتعب الحربي وسلطان مندش ومحمد كنو، أبطال «خليجي 27».