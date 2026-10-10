مصدر رسمي في أبها: الفيصلي لم يصل.. والتأجيل 24 ساعة

تعذّر وصول بعثة فريق الفيصلي الأول لكرة القدم إلى أبها، السبت، قبل مواجهة مضيفه أبها المقررة الأحد ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، بسبب ظروف مرتبطة برحلة الطيران وفق ما كشفه لـ«الرياضية» مصدر رسمي في أبها.

وبحسب ما علمته «الرياضية»، ينتظر أن تتجه رابطة الدوري السعودي للمحترفين إلى تأجيل المباراة مدة 24 ساعة فقط، بعد تعذر وصول الفيصلي.

وكان من المقرر أن يلتقي أبها والفيصلي، الأحد، على ملعب نادي ضمك في خميس مشيط، ضمن ختام مباريات الجولة الثامنة.

ويدخل الفريقان المواجهة وسط بحث كل منهما عن فوزه الأول في الدوري الموسم الجاري، إذ جمع الفيصلي ثلاث نقاط من سبع مباريات، مقابل نقطتين لأبها، بعد مرور سبع جولات.