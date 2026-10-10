الاتفاق والخليج يكرران سيناريو 2023

كرر فريق الاتفاق الأول لكرة القدم وضيفه الخليج سيناريو مواجهتهما في 2023، بعدما تعادلا 1ـ1، السبت، على ملعب نادي الاتفاق في الدمام، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وانتهت مواجهة الفريقين بالنتيجة ذاتها التي حضرت في 24 أغسطس 2023، عندما تقدم الخليج وقتها عن طريق البرتغالي فابيو مارتينز عند الدقيقة 29، قبل أن يدرك البرازيلي فيتينيو التعادل للاتفاق عند الدقيقة 50.

وفي مواجهة السبت، سجل النرويجي جوشوا كينج هدف الخليج من ركلة جزاء عند الدقيقة 68، وأدرك التعادل للاتفاق الكوسوفي بيرسانت سيلينا «76».

وبهذا التعادل، رفع الاتفاق رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع، بعدما خاض ثماني مباريات حقق خلالها ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات مقابل خسارتين، فيما وصل الخليج إلى ست نقاط في المركز الـ13، بعد ستة تعادلات وخسارتين من دون أي انتصار.

وأعاد التعادل النتيجة الغائبة منذ ثلاثة أعوام عن مواجهات الفريقين في الدوري، إذ شهدت اللقاءات اللاحقة تفوق الاتفاق في أربع مباريات، مقابل انتصار واحد للخليج، قبل أن تعود نتيجة 1ـ1 مجددًا في الجولة الثامنة من الموسم الجاري.

ويستقبل الخليج نظيره الفيحاء، الخميس المقبل، ضمن الجولة التاسعة، فيما يحل الاتفاق ضيفًا على نيوم، السبت، في الجولة ذاتها.