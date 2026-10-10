3 تغييرات اتحادية.. وآل موسى يظهر على الدكة

يبدأ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال، السبت، على ملعب المملكة أرينا في ثامن جولات دوري روشن السعودي بتشكيلة أساسية طالتها ثلاثة تغييرات مقارنة بالتي فازت على الفيصلي 3-1 في الجولة السابعة التي سبقت فترة التوقف.

وتضمنت التغييرات عودة كلٍ من الصربي كارلو سيمتش والجزائري حسام عوار ومروان الصحفي إلى القائمة الأساسية بدلًا من حسن كادش والكولومبي ريتشارد ريوس والنيجيري جورج إيليخينيا الذين شاركوا في لقاء الفيصلي الماضي منذ بدايته.

وخرج كادش من حسابات الألماني ينس فيسينج مدرب الفريق الاتحادي بداعي الإصابة، أما إيليخينيا فقد استبعد بقرار فني، والأمر ذاته ينطبق على ريوس.

وإضافة إلى سيمتش وعوار والصحفي، تألفت التشكيلة من الصربي بريدراج رايكوفيتش حارس المرمى، البرتغالي دانيلو بيريرا، مهند الشنقيطي، فارس عابدي، أحمد الغامدي، السنغالي ديون لوبي، الهولندي ستيفن بيرجوين، والمغربي يوسف النصيري.

ووضع المدرب الألماني تسعة لاعبين على دكة البدلاء أبرزهم الهولندي جورجينيو فينالدوم، ومختار علي وسعد آل موسى الذي يظهر للمرة الأولى بعد غياب امتد نحو 11 شهرًا بداعي الإصابة.

وكانت «الرياضية» عنونت قبل نحو 4 ساعات من موعد المباراة: «أمام الهلال.. آل موسى يعود إلى الاتحاد بعد 11 شهرًا»، وكشفت في سياق الخبر نقلًا عن مصادر خاصة أن مرافقة آل موسى للبعثة الاتحادية التي وصلت الرياض، الجمعة تأتي بعد عودته إلى التدريبات الجماعية، في انتظار قرار الجهاز الفني بشأن دخوله القائمة النهائية لمواجهة الهلال.

وتمثل مواجهة الكلاسيكو فرصة كبيرة للفريق الاتحادي من أجل الوصول إلى النقطة 20 وبالتالي الانقضاض على الصدارة.

ويملك الفريق الجداوي 17 نقطة في المركز الرابع مبتعدًا بنقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن النصر والقادسية في المركزين الأول والثاني تواليًا، علمًا أن الأخيرين لعبا مباراة أكثر من الأزرق والأصفر الجداوي.