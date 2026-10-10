تشيلسي يسحق بورنموث بخماسية.. وهندرسون يدخل قائمة الكبار

استعاد فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات، وتغلب بنتيجة 5ـ1 على ضيفه بورنموث، السبت، لحساب الجولة السادسة للدوري الممتاز، وهو الأول بعد أربع مباريات، لينتزع المركز الخامس مستغلًا خسارة ليدز يونايتد أمام أرسنال.

ومنح جوردان هندرسون فريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو بداية مثالية عندما سجل لاعب الوسط هدفه الأول بقميص الفريق بعد 68 ثانية فقط من البداية بتسديدة مقوسة رائعة.

وأصبح هندرسون أكبر هدّاف إنجليزي في تاريخ النادي في الدوري الممتاز عن 36 عامًا و115 يومًا، منذ جون تيري ضد واتفورد في مايو 2017 «36 عامًا و159 يومًا» بحسب «أوبتا».

وضاعف «البلوز» النتيجة في الدقيقة الثالثة بعدما غيرت تسديدة مورجان روجرز اتجاهها إثر اصطدامها بالمدافع الإيطالي لبورنموث أنتونيو سيلفا واستقرت في الشباك.

لم يسبق في تاريخ المسابقة أن تقدم فريق بنتيجة 2ـ0 في وقت أبكر من مباراة تشيلسي وبورنموث «2:29» إلا مرتين فقط، وكانتا في مباراتي ليستر سيتي وديربي كاونتي أبريل 1998، ولوتون تاون وبرايتون يناير 2024، وانتهت كلتاهما بالفوز 4ـ0 وفقًا لـ«أوبتا».

وسجل تشيلسي هدفه الثالث بعد دقيقة واحدة فقط من انطلاق الشوط الثاني عبر إنهاء مميز من البرازيلي جواو بيدرو إثر تمريرة البرتغالي بيدرو نيتو «46».

وقلص البرازيلي الآخر إيفانيلسون الفارق لبورنموث «51» بعدما حول بالخطأ محاولة إبعاد من الإكوادوري مويسيس كايسيدو إلى الشباك، فتواصلت سلسلة تشيلسي من دون الحفاظ على نظافة شباكه في الدوري إلى 22 مباراة.

لكن جواو بيدرو قضى على آمال الضيوف بتسجيله الرابع من مسافة قريبة «67» رافعًا رصيده إلى خمسة أهداف الموسم الجاري.

وأضاف هندرسون هدفه الشخصي الثاني «70» من ركلة حرة قوية مختتمًا المهرجان بالخامس، رفع به غلة تشيلسي إلى 23 هدفًا في ثماني مباريات بجميع المسابقات الموسم الجاري.

وأصبح هندرسون أيضًا أكبر لاعب في تشيلسي يشارك بشكل مباشر في ثلاثة أهداف في مباراة بالدوري الممتاز، متجاوزًا الإيطالي جيانلوكا فيالي «33 عامًا و245 يومًا»، وأكبر لاعب في أي فريق منذ البرتغالي كريستيانو رونالدو في أبريل 2022 «37 عامًا ضد نورويتش سيتي».

وبهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده الى 10 نقاط بفارق الأهداف خلف برنتفورد الذي انتزع تعادلًا ثمينًا 2ـ2 من مضيفه أستون فيلا الذي واصل بدايته المتعثرة.