برايتون يكسب سندرلاند.. وإيبسويتش يزيد متاعب فيلا

سجل فريق برايتون الأول لكرة القدم الفوز الثاني تواليًا عندما تغلَّب، السبت، على مضيفه سندرلاند 2ـ0 ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، معزِّزًا موقعه في المركز الثالث.

ومنح البلجيكي ماكسيم دي كويبر التقدم لبرايتون عند الدقيقة 53، ثم تلقَّى فريقه ضربةً موجعةً بعدها بأربع دقائق بطرد مدافعه الهولندي باسكال سترويك، لكنَّ ذلك لم يمنعه من تعزيز تقدُّمه بهدفٍ ثانٍ عبر مدافعه الدولي الجزائري جوان حجام «90+3».

ورفع برايتون رصيده إلى 13 نقطةً في المركز الثالث مقابل أربع نقاطٍ لسندرلاند الـ 16.

وفي مباراةٍ أخرى ضمن الجولة ذاتها، اكتفى أستون فيلا بالتعادل 2ـ2 مع ضيفه برينتفورد.

وافتتح الأوكراني ييجور يارموليوك التسجيل لبرينتفورد عند الدقيقة 10، وأدرك السنغالي نيكولاس جاكسون التعادل بعدها بـ 88 ثانيةً فقط.

ومنح الإسكتلندي جون ماكجين التقدم لفيلا «77»، لكنَّ النرويجي كريستوفر آيير عادلَ النتيجة بعد دقيقتين، ليكتفي فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري بفوزٍ واحدٍ فقط في الدوري الموسم الجاري.

وتلقَّى فولهام خسارته الرابعة في الدوري بقيادة مدربه الإسباني ألفارو أربيلوا بسقوطه أمام مضيفه إيبسويتش تاون 1ـ2.

وسجل ريان سيسينيون هدف التقدم لفولهام عند الدقيقة 55، لكنَّ الإيفواري عبدول واتارا عادلَ النتيجة بتسديدةٍ قويةٍ «88» قبل أن يخطف الإيرلندي دارا أوشي نقاط الفوز برأسيةٍ في الوقت بدل الضائع.

وتجمَّد فولهام في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط، فيما رفع إيبسويتش تاون حصته إلى ست نقاطٍ في المركز التاسع.

ويلتقي، الأحد، ليفربول مع مانشستر سيتي، وكريستال بالاس مع نوتنجهام فورست، وهال سيتي مع إيفرتون، وتُختتم الجولة، الإثنين، بمباراة كوفنتري سيتي أمام نيوكاسل يونايتد.