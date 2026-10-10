كينج.. جزائية أولى مع الخليج

دوّن النرويجي جوشوا كينج، مهاجم فريق الخليج الأول لكرة القدم، أول أهدافه من ركلة جزاء في الملاعب السعودية، بعدما هز شباك الاتفاق، السبت، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وجاء الهدف ليضيف المهاجم، البالغ 34 عامًا، طريقة جديدة إلى سجله التهديفي منذ وصوله إلى الدوري السعودي، بعدما اعتاد التسجيل من اللعب المفتوح خلال موسمه الأول مع الفريق الشرقي.

وانضم كينج إلى الخليج صيف 2025 قادمًا من تولوز الفرنسي، بعد مسيرة أوروبية مر خلالها بعدد من المحطات، أبرزها بورنموث وإيفرتون وواتفورد في إنجلترا، وفنربخشة التركي.

وفرض الدولي النرويجي السابق نفسه سريعًا في موسمه الأول، إذ خاض 29 مباراة في دوري روشن السعودي، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع هدفين.

ويملك كينج خبرة سابقة في تنفيذ ركلات الجزاء خلال مسيرته، إذ سجل 20 ركلة جزاء قبل تجربته الحالية، وفق موقع «ترانسفير ماركت»، إلا أن هدفه أمام الاتفاق جاء بوصفه الأول له من علامة الجزاء منذ انتقاله إلى الملاعب السعودية.