قادري: أظهرنا انضباطا تكتيكيّا.. وأولكساك: أفهم جالتييه ونجحنا في العودة

أكد التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، أن لاعبيه قدموا أداءً جيدًا، وانضباطًا تكتيكيًّا، وروحًا قتاليةً عاليةً خلال المباراة أمام نيوم التي انتهت بالتعادل 1ـ1 ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، السبت.

وقال قادري خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «الحمد لله. أعتقد أننا شاهدنا مباراةً جيدةً بين الفريقين بعد فترة توقفٍ طويلةٍ، سواء من حيث الإيقاع، أو النسق البدني الذي كان عاملًا مهمًّا في المواجهة».

وأضاف المدرب: «قدَّم فريقي مباراةً رائعةً من الناحية التكتيكية أمام منافسٍ يمتلك جودةً عاليةً على مستوى اللاعبين، كما أظهر انضباطًا تكتيكيًّا، وروحًا قتاليةً عاليةً، وأعتقد أن نتيجة المباراة كانت منصفةً للفريقين على الرغم من حصولنا على عددٍ من الفرص في الدقائق الأخيرة. نيوم سيطر على فتراتٍ من المباراة، ووضعنا في مواقفَ صعبةٍ، لكنَّنا صنعنا أيضًا عديدًا من الفرص. ما يُميِّز المواجهة أن الفريقين بحثا عن اللعب الهجومي، ولم يركنا إلى الدفاع، وهذا أمرٌ إيجابي. كذلك، حارسا المرمى قدَّما مباراةً جيدة اليوم».

من جانبه، بيَّن الفرنسي تيري أولكساك، مساعد مدرب نيوم، أنهم لم يظهروا بالمستوى المطلوب في بداية اللقاء، لكنَّهم نجحوا في العودة خلال الشوط الثاني، وقدَّموا ردةَ فعلٍ جيدةً.

وقال تيري، الذي قاد نيوم في المواجهة بدلًا من مواطنه كريستوف جالتييه، مدرب الفريق، الموقوف ثلاث مبارياتٍ بقرارٍ انضباطي: «لم نقدم المستوى المطلوب في بداية المباراة، وهذا ما كنا نخشاه بعد العودة من فترة توقفٍ طويلةٍ، لكنْ في الشوط الثاني كنا أفضل من الحزم، وأظهر اللاعبون ردةَ فعلٍ جيدةً، ونجحنا في التسجيل، لكنْ ذلك لم يكن كافيًا لتحقيق الانتصار».

وأضاف مساعد المدرب: «افتقدنا الجودة المطلوبة على الأطراف، واستقبلنا هدفًا من كرةٍ عرضيةٍ. كنا نتوقَّع أن يتسبَّب الحزم في مشكلاتٍ لنا عبر العرضيات، ومع الأسف هذا ما حدث خلال المباراة. نحن نطمح للمنافسة في البطولات الثلاث التي نشارك فيها الموسم الجاري، وهي كأس الملك وكأس الخليج للأندية، إلى جانب تحقيق مركزٍ متقدٍّمٍ في دوري روشن السعودي».

وردًّا على سؤال «الرياضية» بشأن عدم وجود تواصلٍ بينه وبين جالتييه خلال المباراة على الرغم من ظهور الأخير وهو يُوجِّه اللاعبين من المدرَّجات، أجاب أولكساك: «أعمل مع جالتييه منذ أعوامٍ طويلةٍ، وأفهمه جيدًا. صحيحٌ أنه لم يكن هناك تواصلٌ بيننا خلال المباراة، لكنَّنا نعرف بعضنا جيدًا، ونفهم طريقة تفكير بعضنا حتى وإن كان بعيدًا عني».

ورفع الحزم بالتعادل رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر، فيما وصل نيوم إلى النقطة 16 في المركز الخامس.

ويستقبل الحزم فريق الفتح، الخميس المقبل، ضمن الجولة التاسعة، فيما يحلُّ الاتفاق ضيفًا على نيوم، السبت.