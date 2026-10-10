اختبارات تحدد مصير إيبانيز

يخضع البرازيلي روجير إيبانيز، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لاختباراتٍ طبيةٍ، الأحد، سيُحدِّد على ضوء نتيجتها إمكانية مشاركته خلال اللقاء أمام الوصل الإماراتي، الإثنين، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن المدافع اكتفى بالمشاركة في تدريباتٍ جرت بالصالة الرياضية في دبي، كما شارك في جزءٍ من التدريبات الجماعية.

وفي حال اجتاز إيبانيز الاختبارات الطبية، يُتوقَّع أن يكون على دكة البدلاء في مباراة الوصل على ملعب زعبيل في المدينة الإماراتية، حسب ما ذكر المصدر.

وغاب اللاعب عن الفوز 4ـ0 على الفتح، الجمعة، في الأحساء ضمن دوري روشن السعودي لعدم اكتمال جاهزيته البدنية بعد إصابته الأخيرة في الساق اليسرى، التي تعرَّض لها خلال مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في كأس القارات للأندية.

يذكر أن الأهلي، بطل النسختين الماضيتين من النخبة الآسيوية، يدخل المباراة بعد أن تعادل في الجولة الأولى أمام باختاكور الأوزبكي 1ـ1 في جدة.