في مباراة تاريخية.. التعادل يخيّم على البايرن وأوجسبورج

اكتفى فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم، حامل اللقب، بالتعادل 2ـ2 أمام مضيفه أوجسبورج، السبت، ضمن الجولة الخامسة للدوري الألماني في مباراةٍ شهدت أسرع هدفٍ في تاريخ البطولة.

وفاجأ أوجسبورج الفريق البافاري بخطف الهدف الأول بعد 8.4 ثانية من إطلاق صافرة البداية إثر خطأ فادحٍ في التمرير من مانويل نوير، حارس مرماه، بعد أن حاول السيطرة على الكرة التي أعادها له الجناح الكولومبي لويس دياز دون جدوى قبل أن يخطفها المهاجم روبن فيلهاور، ويودعها الشباك.

وحسبَ رابطة الدوري، تفوَّق هدف فيلهاور على الرقم القياسي السابق البالغ تسع ثوانٍ، الذي كان يتقاسمه كيفن فولاند مع هوفنهايم أغسطس 2015 في مرمى بايرن أيضًا، وكريم بلعربي مع باير ليفركوزن أغسطس 2014 في مرمى بوروسيا دورتموند.

وقال فيلهاور لشبكة «سكاي» بعد المباراة: «لا بد أن هؤلاء اللاعبين كانوا بطيئين للغاية. بكل جدية، إنه شعورٌ لا يُصدَّق، لأن تحقيق رقمٍ قياسي مثل هذا يعني أنك جزءٌ من شيءٍ عظيمٍ».

لكنْ مع هذا، حافظ بايرن على سجله خاليًا من الخسارة في جميع المسابقات «ستة انتصاراتٍ وتعادلان»، منذ انطلاق الموسم الجاري، كما خاض فريق المدرب البلجيكي فينسنت كومباني مباراته الـ 29 تواليًا دون هزيمةٍ خارج ملعبه في الدوري منذ سقوطه أمام ماينز، 14 ديسمبر 2024.

وعن الخطأ الذي ارتكبه نوير، أوضح كومباني لشبكة «دازون» للبث التدفقي: «كنا نريد بدايةً أفضل، لكن نوير احتفظ بالكرة فترةً طويلةً. لا يمكنه تغيير ما حدث. عليه فقط أن يفعل ما اعتاد عليه طوال مسيرته، وأن يستمر في إظهار مدى براعته».

ورفع بايرن رصيده إلى 11 نقطةً في المركز الثاني متأخرًا بفارق نقطتين عن دورتموند المتصدر، الذي فرَّط بتقدمه بهدفين حتى الدقيقة 85، وخرج بتعادلٍ بطعم الخسارة أمام ضيفه فيردر بريمن 2ـ2، الجمعة، في افتتاح المرحلة.

وأهدر بايرن عديدًا من الفرص لإدراك التعادل، أبرزها للمهاجم الإنجليزي هاري كين «13»، والمغربي إسماعيل صيباري «36 و45+2».

واعتقد البافاري أنه سجل هدف التعادل بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني عبر دياز بعد عرضيةٍ متقنةٍ من صيباري على الجهة اليمنى، استقبلها الكولومبي ببراعةٍ، وسدَّدها بحركةٍ استعراضيةٍ بقدمه اليمنى في الشباك، لكنَّ حكم التماس رفع الراية معلنًا عن وجود حالة تسللٍ مع بداية الهجمة.

ولم يكد الحكم يطلق صافرته حتى أدرك بايرن التعادل عبر صيباري بعد كرةٍ طويلةٍ، وصلت إلى مشارف المنطقة، فسيطر عليها كين بين ثلاثة مدافعين، ومرَّرها إلى اللاعب الدولي الذي أسكنها الشباك بلمسةٍ أولى بقدمه اليسرى «55».

وهذا الهدف الثاني لصيباري في خمس مبارياتٍ بالدوري الموسم الجاري بعد انتقاله إلى صفوف البايرن قادمًا من أيندهوفن الهولندي.

واستعاد أوجسبورج الأفضلية من هجمةٍ مرتدةٍ عندما مرَّر بيرنز كرةً بينيةً إلى كالفين براكلمان الخالي من المراقبة، فأنهى المدافع انطلاقته بتسديدةٍ من زاويةٍ ضيقةٍ، تصدى لها نوير، فوصلت إلى البرتغالي الشاب رودريجو ريبيرو «21 عامًا» الذي أسكنها الشباك بقدمه اليمنى «65».

وألغى الحكم هدفين في غضون دقيقين «73 و75» لبايرن بسبب حالتَي تسللٍ لسيرج جنابري، الذي حلَّ بدلًا من صيباري، ودياز.

وأدرك البايرن التعادل عبر البديل الآخر المدافع ناثانيال براون بعد أن انطلق كين بالكرة على الجناح الأيسر، وتبادلها مع ألكسندر بافلوفيتش، ثم أرسل الدولي الإنجليزي عرضيةً أرضيةً متقنةً، استقبلها الشاب بقدمه اليمنى من مسافة ست يارداتٍ، وأسكنها الشباك «80».

وكاد بايرن أن يخطف النقاط الثلاث في الدقائق القاتلة، لكنَّ تسديدة جنابري اصطدمت بالقائم «84».