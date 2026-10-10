الهلال والقادسية يتصدران بطولة المملكة للتايكوندو

أسدل الستار، السبت، على منافسات بطولة المملكة للتايكوندو، التصفيات النهائية لدرجة الشباب «ذكور وإناث»، التي نُظِّمت في نادي الرياض خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري.

وحسب بيانٍ نشره المركز الإعلامي، شارك في البطولة 47 فريقًا، و269 لاعبًا ولاعبةً، فيما أدار نزالاتها 32 حكمًا.

وأسفرت النتائج النهائية لفئة الإناث عن تصدُّر القادسية بـ 401 نقطة، يليه الشباب بـ 355، ثم الرياض بـ 349، والاتحاد بـ 339.

وفي فئة الذكور، جاء الهلال أولًا بـ 616 نقطة، يليه الحريق بـ 541، ثم الشباب بـ 218، وجدة بـ 143.

وجاءت الميداليات الذهبية في فئة الذكور من نصيب بندر دغريري «جدة، تحت 45 كيلوجرامًا»، وفهد الفرشان «الشباب، 48 كيلوجرامًا»، ومشاري بامسعود «الحريق، 51 كيلوجرامًا»، ونواف البيشي «الهلال، 55 كيلوجرامًا»، ومحمد المجلي «الهلال، 59 كيلوجرامًا»، وعمر فيومي «الاتحاد، 63 كيلوجرامًا»، وعبد الله البوعينين «الهلال، 68 كيلوجرامًا»، وفواز المسعري «الحريق، 73 كيلوجرامًا»، ونواف نايف حسين «الهلال، 78 كيلوجرامًا»، وعبد المحسن رشيد «الحريق، فوق 78 كيلوجرامًا».

أمَّا ذهبيات الإناث، فحققتها جنى بخاري «العلا، 42 كيلوجرامًا»، وصباح عسيري «الشباب، 44 كيلوجرامًا»، وهديل إبراهيم «الرياض، 46 كيلوجرامًا»، وروز الفرحان «الاتحاد، 49 كيلوجرامًا»، ونوال هزازي «القادسية، 52 كيلوجرامًا»، وميرال مطر «الاتحاد، 55 كيلوجرامًا»، وغرام كعبي «الشباب، 59 كيلوجرامًا»، وتاليا العطار «حراء، 63 كيلوجرامًا»، ورناد البيشي «الرياض، 68 كيلوجرامًا»، ولين اليوسف «القادسية، فوق 68 كيلوجرامًا».

وفي ختام البطولة، توَّج علاء الحربي، المدير التنفيذي، الفرق واللاعبين واللاعبات الفائزين، في حضور عبد الله العسيري، رئيس اللجان الفنية والإدارية، والدكتور وسام الغمري، المدير الفني.

وأكد الحربي، أن البطولة تُعدُّ إحدى أبرز محطات المنافسات المحلية، وقال: «قدَّم اللاعبون واللاعبات مستوياتٍ مشرِّفةً خلال ثلاثة أيامٍ من المنافسات القوية، وأسهمت البطولة في إبراز أبطالٍ جددٍ، يمتلكون إمكاناتٍ واعدةً، ونتطلَّع إلى مواصلة الجميع جهودهم وعطاءهم لتطوير مستوياتهم، وتحقيق مزيدٍ من الإنجازات. نشكر الفرق واللاعبين والحكام واللجان المنظِّمة وكل مَن شارك في نجاح البطولة».