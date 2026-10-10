ستيفان: التوقف أضر بالخليج.. وأفقدنا رتم المباريات

اشتكى بيكي ستيفان، مساعد البرتغالي جوزيه جوميز مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، من التأثير السلبي لفترة التوقف الطويلة على فريقه، مؤكدًا أنها تسبَّبت في انخفاض رتم اللاعبين، وكانت وراء الصعوبات التي واجهوها خلال مباراة الاتفاق، التي انتهت بالتعادل 1ـ1 ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وقال ستيفان خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «فترة التوقف الطويلة أثَّرت فينا بشكلٍ سلبي، خاصَّةً في ظل الأجواء الصعبة، وتسبَّبت في انخفاض رتم الفريق».

وأضاف: «التوقف لم يكن إيجابيًّا بالنسبة لنا، وأرى أنه أحد الأسباب وراء المشكلات التي واجهناها خلال مباراة اليوم».

وعن نتيجة اللقاء، ذكر مساعد مدرب الخليج: «أعتقد أن التعادل نتيجةٌ عادلةٌ. على الرغم من سيطرة الاتفاق على فتراتٍ طويلةٍ من المباراة إلا أننا حصلنا على فرصٍ عدة، وكان في إمكاننا التقدم في النتيجة قبل ركلة الجزاء».

واختتم بيكيه حديثه قائلًا: «أرى أن نتيجة التعادل مُرضِيةٌ للفريقين بالنظر إلى مجريات المباراة».