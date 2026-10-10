باباس: كنا قريبين.. ولا أعلم عن قرار الحكم

تحسَّر الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، على التعادل أمام الخليج، مؤكدًا أن فريقه كان الأقرب إلى تحقيق الانتصار.

وقال باباس خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «التعادل بالنسبة لنا بطعم الخسارة. لم نظهر بالرتم المطلوب خلال الشوط الأول، لكنَّ أداءنا تحسَّن في الثاني، وكنا قريبين من تسجيل أكثر من هدفٍ، لذا نشعر بالحسرة على النتيجة».

وأضاف: «الخليج لم يحصل سوى على فرصةٍ واحدةٍ قبل ركلة الجزاء، في المقابل كنا الطرف الأفضل، خاصَّةً في الشوط الثاني، وصنعنا عديدًا من الفرص التي كانت كفيلةً بمنحنا الفوز».

وعن الهدف الملغى لفريقه خلال المواجهة، أوضح مدرب الاتفاق: «لا أعلم مدى صحة قرار الحكم بإلغاء الهدف الذي سجلناه خلال المباراة».