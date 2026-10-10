بتوقيع ديابي.. ليفركوزن يذيق ماينز الخسارة الثانية

انتزع فريق باير ليفركوزن الألماني الأول لكرة القدم فوزًا صعبًا على مضيفه ماينز 4ـ3، بينما عاد هامبورج بفوز متأخر من مضيفه هوفنهايم 3ـ2.

وافتتح روبرت أندريش التسجيل لليفركوزن بتسديدة قوية «5»، قبل أن يضاعف التشيكي باتريك شيك النتيجة بتسديدة بعد أربع دقائق.

وأعاد الفرنسي أنتوني كاسي ماينز إلى أجواء اللقاء بتسجيله هدفين «33 و42» معادلًا النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجَّل الإنجليزي جاريل كوانساه والفرنسي موسى ديابي هدفي التقدم لليفركوزن «55 و65»، قبل أن يسجل البديل بينيديكت هولرباخ الثالث لماينز «90+2».

وبهدفه رفع ديابي، المنتقل من الاتحاد السعودي في موسم الانتقالات الصيفية الأخير، رصيده إلى 50 هدفًا بقميص الفريق بعد 1278 يومًا من رحيله عنه.

وصعد ليفركوزن بهذا الفوز إلى المركز الرابع بـ 10 نقاط، بينما تجمد ماينز عند المركز الثامن بسبع نقاط.

وفي هوفنهايم، افتتح الدنماركي يوسف بولسن التسجيل لهامبورج مبكرًا، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل بنيران صديقة عبر البلجيكي سيباستيان بورناو «45+6».

ووضع بامباسي كونتي هوفنهايم في المقدمة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء «53»، لكن طرد زميله البرازيلي برناردو ببطاقتين صفراوين «65» أعاد الكفة إلى الفريق الزائر الذي سجَّل هدفين عبر البديل النيجيري تيريم موفي برأسية «83»، والبديل الآخر السويسري ميرو موهايم «90+4».

ورفع هامبورج رصيده إلى ست نقاط بالمركز الـ 11، بينما تجمد هوفنهايم عند الـ 17 قبل الأخير بنقطتين.

وحسم جيف شابوت وكريس فويريتش فوزًا مريحًا لشتوتجارت على مضيفه بادربورن 2ـ0. وجمع الأول ست نقاط بالمركز العاشر بفارق الأهداف عن هامبورج. أما الثاني فبقي عند الـ 15 بأربع نقاط.

وسجَّل البديل التركي ليفان بورجو هدفًا متأخرًا في الدقيقة «80» مانحًا أونيون برلين، صاحب المركز الـ 16 «4 نقاط»، فوزًا صعبًا على ضيفه إلفرسبرج الصاعد حديثًا 1ـ0، ليبقى تاسعًا بسبع نقاط.