تدريبات استرجاعية

أجرى لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم حصة تدريبية استرجاعية، السبت، بعد انتصارهم أمام الدرعية بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي على ملعب الأول بارك. (المركز الإعلامي ـ النصر)