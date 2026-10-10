الرئيسية / الصورة .. قصة

تدريبات استرجاعية

2026.10.10 | 11:00 pm
أجرى لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم حصة تدريبية استرجاعية، السبت، بعد انتصارهم أمام الدرعية بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي على ملعب الأول بارك. (المركز الإعلامي ـ النصر)
تدريبات استرجاعية

تدريبات استرجاعية

تدريبات استرجاعية

تدريبات استرجاعية

تدريبات استرجاعية

تدريبات استرجاعية

تدريبات استرجاعية

تدريبات استرجاعية

تدريبات استرجاعية

تدريبات استرجاعية

تدريبات استرجاعية